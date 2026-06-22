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Зарплаты военных возрастут: Зеленский подписал изменения в госбюджет 2026
Украина увеличивает расходы на оборону и повышает зарплаты военным — соответствующий закон подписал президент. Финансирование вырастет на 1,56 трлн. грн. благодаря международной помощи и программе Ukraine Facility.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджет по увеличению финансирования Сил обороны. В законе речь идет о повышении зарплат для украинских военнослужащих.
Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.
Зеленский подписал закон о повышении зарплат военных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет, предусматривающий повышение денежного довольствия для украинских военных.
Документ обеспечивает дополнительное направление средств на нужды сектора безопасности и обороны. Сумма расходов вырастет на 1,56 трлн. Это финансирование удалось привлечь благодаря международной поддержке, в частности средствам финансовой помощи от Европейского Союза.
По изменениям доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн. Общие доходы будут составлять около 5 трлн 196 млрд грн благодаря международной помощи ЕС, дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины — «Ukraine Facility» и росту поступлений от НДФЛ за счет увеличения зарплат военных.
Повышение зарплат военным: что известно о законе
Напомним, в Украине с 1 июня 2026 года в рамках масштабной реформы армии стартует двухлетний правительственный эксперимент с новой системой денежного довольствия военных и полицейских особого назначения.
В зависимости от задач и близости к линии столкновения, месячные выплаты дифференцируются: 170 000 грн предусмотрено за первую линию обороны (плюс до 100 000 грн дополнительно за непосредственное участие в боях), 70 000 грн — за вторую линию, 50 000 грн — за работу на пунктах управления, 15 000-30 000 грн — для тыловых инструкторов и 10 000 грн — для других тыловых должностей.
Хотя Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что минимальный уровень для тыла должен быть не менее 30 000 грн. Максимальное суммарное вознаграждение ограничено 460 000 грн в месяц.
Отдельно постановление Кабмина вводит систему боевых премий: 40 000 грн в сутки за захват вражеских позиций, 20 000 грн в сутки за штурмовые действия, 100 000 грн за пленение (сумма распределяется между участниками операции) и 15 000 грн за уничтожение.
Приоритетом реформы по принципу справедливости станет пехота, для которой вводятся специальные контракты с выплатами в пределах 250-400 тысяч гривен.