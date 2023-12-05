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Зеленский подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки: детали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленский подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки: детали

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Вероятно, он вступит в силу 7 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Это было одно из обязательств нашего государства перед Международным валютным фондом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что известно

Как известно, проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок был принят Верховной Радой 9 ноября. Его передали на подпись президенту 27 ноября.

"Ну вот, только подписали #10016д о частичных налоговых проверках. Соответственно завтра в лучшем случае опубликуют и послезавтра, 7 декабря, вступит в действие", – сказал нардеп.

Железняк считает, что было потеряно не менее семи дней.

Напомним, Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год.

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Дата публикации
Просмотры
841
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