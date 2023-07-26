Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот: что он предусматривает

С 1 августа 2023 г. отменяется единый налог (ЕП) в размере 2%.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот. В силу этот законопроект вступит с 1 августа этого года.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

Как отмечается, закон №8401 Верховная Рада Украины приняла 30 июня. За него проголосовали 239 народных депутатов.

Что предусматривает закон:

с 1 августа 2023 г. отменяется единый налог (ЕП) в размере 2%. В то же время, законопроект регулирует переход с 2% ЕП;

плательщик 2% ЕН сможет подать заявление и указать, на какую систему налогообложения он хотел бы перейти. Без подачи соответствующего заявления он автоматически перейдет на систему, где находился до избрания 2% ЕП;

вновь субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕП, автоматически превратятся в плательщиков третьей группы со ставкой 5%;

права и обязанности плательщика НДС для субъектов, регистрация которых была временно остановлена плательщиком НДС, автоматически восстановятся;

плательщики, перешедшие в 2023 году с 2% ЕП на общую систему, получат право повторно перейти на упрощенную систему своим путем подачи заявления. Если она оформляется до 1 сентября 2023, плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 1 августа 2023;

от 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров, в частности, алкоголя, табака, топлива, игорного бизнеса и финансовых услуг;

от 1 октября возвращается ответственность за нарушения в области применения РРО. Однако она не будет действовать, если нарушения зафиксированы на прифронтовых территориях и территориях боевых действий. Исключение – торговля подакцизными товарами;

ФЛП — плательщики ЕН без НДС смогут указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

Напомним, что Зеленский внес в Совет законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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