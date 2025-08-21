- Дата публикации
Зеленский подписал закон об отпусках для военных: новые правила
Палиса объяснил, какие изменения предусматривает новый закон об отпусках для военных.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о новых гарантиях ежегодных отпусков для военнослужащих.
Заместитель руководителя ОП, экс-комриг 93 ОШБР Павел Палиса объяснил детали.
По его словам, закон предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска. Остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей подраздела.
Другие возможности
Участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.
Контрактники в возрасте 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, напомнил Палиса.
Ранее военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что военнослужащие смогут получить суммарно 54 дня отпуска.
