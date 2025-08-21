Зеленский подписал закон об отпусках для военных: новые правила

Новые правила отпусков для военных / © СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о новых гарантиях ежегодных отпусков для военнослужащих.

Заместитель руководителя ОП, экс-комриг 93 ОШБР Павел Палиса объяснил детали.

По его словам, закон предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска. Остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей подраздела.

Другие возможности

Участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.

Контрактники в возрасте 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, напомнил Палиса.

Ранее военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что военнослужащие смогут получить суммарно 54 дня отпуска.

Раньше мы писали, в чем разница между статусами участника боевых действий и участника войны.