Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Зеленский подписал закон об отпусках для военных: новые правила

Палиса объяснил, какие изменения предусматривает новый закон об отпусках для военных.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Новые правила отпусков для военных

Новые правила отпусков для военных / © СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о новых гарантиях ежегодных отпусков для военнослужащих.

Заместитель руководителя ОП, экс-комриг 93 ОШБР Павел Палиса объяснил детали.

По его словам, закон предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска. Остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей подраздела.

Другие возможности

  • Участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.

  • Контрактники в возрасте 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, напомнил Палиса.

Ранее военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что военнослужащие смогут получить суммарно 54 дня отпуска.

Раньше мы писали, в чем разница между статусами участника боевых действий и участника войны.

