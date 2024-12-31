Зеленский подписал закон про отсрочку от мобилизации: кого он коснется

В законе речь идет о тех, кто был в российском плену. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал законопроект №12104 про отсрочку и демобилизацию для родственников погибших или пропавших без вести на войне.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о тех, кто был в российском плену. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию.
Также отсрочку позволят людям, чьи близкие пропали без вести на войне.
Верховная Рада проголосовала за законопроект 20 ноября, документ поддержали 304 депутата. В тот же день Рада поддержала безотлагательное подписание закона.
Напомним, Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.
В то же время в Раде отметили, что определение сроков службы напрямую связано с решением проблемы СОЧ.
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