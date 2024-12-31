Зеленский подписал закон про отсрочку от мобилизации: кого он коснется

В законе речь идет о тех, кто был в российском плену. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал законопроект №12104 про отсрочку и демобилизацию для родственников погибших или пропавших без вести на войне.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о тех, кто был в российском плену. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию.

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Также отсрочку позволят людям, чьи близкие пропали без вести на войне.

Верховная Рада проголосовала за законопроект 20 ноября, документ поддержали 304 депутата. В тот же день Рада поддержала безотлагательное подписание закона.

Напомним, Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.

В то же время в Раде отметили, что определение сроков службы напрямую связано с решением проблемы СОЧ.

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