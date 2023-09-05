Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал закон об административно-территориальном устройстве Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК.

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Сообщается, что президент подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

Ранее этот закон был утвержден Верховной Радой.

Подписанный закон был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«После вступления закона в силу — на следующий день после его официального опубликования, будет введено в действие решение, принятое парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым», — говорится в публикации.

Как пояснили в Представительстве, главная цель Закона – это подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин.

В связи с этим Закон также поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев — создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти. Автономная Республика Крым после деоккупации.

В Представительстве выразили уверенность, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о путях освобождения Крыма от оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский генерал сравнил Крым с Аляской и объяснил, почему украинский полуостров нужно деоккупировать.

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