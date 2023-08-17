Мобилизацию и военное положение снова продлили на 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации.

Об этом 17 августа сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Они начнут действовать с 18 августа, ведь до этого действует предварительное удлинение. К слову, это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022-го.

Как сообщалось, 27 июля Рада продлила действие военного положения и мобилизации. Накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент соответствующие законопроекты.

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