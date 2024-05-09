Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Это уже 11 решение о военном положении с начала полномасштабной войны.

Сегодня, 9 мая, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законе №11234 о продлении военного положения и законе №11235 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Предварительное решение о военном положении и мобилизации действует до 13 мая. Соответственно, новое продление начнет действовать со следующего дня, 14 мая, и до 11 августа 2024 года.

Напомним, что впервые в Украине режим военного положения был введен 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения. С тех пор решения о военном положении и мобилизации неоднократно продлевали.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.

Сегодня, 9 мая, Рада увеличила штрафы для уклонистов от мобилизации.

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