Зеленский подпишет указ о санкциях против двух фигурантов дела "Энергоатома": подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении подписать указ о применении санкций в отношении двух лиц, имена которых фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), касающегося деятельности ГП НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщил сам президент в своем обращении.

Он отметил важность борьбы с коррупцией и нарушениями в стратегически важных отраслях.

Реклама

«Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по „Энергоатому“,» — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщают источники «Экономической правды», речь идет о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

Ожидается, что применение санкций против этих лиц станет дополнительным инструментом влияния и обеспечения справедливости в рамках расследования коррупционных схем, связанных с государственным предприятием.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением, требуя срочной отставки министра юстиции и министра энергетики. Глава государства подчеркнул, что это вопрос «в том числе и доверия» и попросил Премьер-министра внести соответствующие заявления в Верховную Раду.

Реклама

Один из эпизодов из «пленок НАБУ» свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону министру юстиции (эксминистру энергетики) Герману Галущенко после сообщения от бизнесмена Тимура Миндича.