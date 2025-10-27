- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 682
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский подтвердил, что бои продолжаются в самом Покровске
По словам Зеленского, главная цель россиян — Покровск.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что бои уже продолжаются в самом Покровске Донецкой области.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 27 октября.
«Говорил с военными — особое внимание Покровску, также соседним районам», — отметил он.
По словам Зеленского, именно там сейчас сосредоточены больше ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность.
«Бои продолжаются и в городе: это у них (россиян — Ред.) главная цель — именно Покровск», — заявил президент.
Ранее сообщалось, что в Покровске идут городские бои с группами российских войск в застройке.
Также военный «Осман» писал, что активность врага возле Покровска — как перед захватом Авдеевки.