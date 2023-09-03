Зеленский подтвердил отставку Резникова и сказал, кто может возглавить Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отставку министра обороны Алексея Резникова. Его на этом посту может заменить Рустем Умеров.

Об этом он сказал 3 сентября во время обращения к украинцам.

Зеленский заявил, что Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел этиболее 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", — сказал он.

Президент также добавил, что новым министром обороны может стать Рустем Умеров.

"Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и пан Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", — сказал президент.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Резникова планируют отправить в отставку уже в начале сентября. После этого его могут назначить послом в Великобритании.

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