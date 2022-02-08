Зеленский подтвердил предстоящую встречу лидеров "нормандской четверки".

Украинский президент надеется на открытость всех переговорщиков.

Президент Украины Владимир Зеленский считает "нормандский формат" достойной площадкой для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил во вторник, 8 февраля, на брифинге после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Зеленский подтвердил свою готовность к предстоящей встрече лидеров "нормандского формата".

“У нас есть площадка, есть “нормандский формат”, – подчеркнул он.

Также президент Украины положительно оценил предстоящую встречу советников, которая состоится в ближайшие дни.

"Я считаю, что после этой встречи [советников] есть возможность, если есть открытость, что будет встреча лидеров. И там можно показать и свою субъектность, и свою открытость”, — заверил Владимир Зеленский.

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) состоится в Берлине 10 февраля.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки".

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