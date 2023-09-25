Зеленский подтвердил прибытие Abrams в Украину: "Готовятся усилить наши бригады"

Сколько единиц техники прибыло в Украину – Зеленский не раскрыл.

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых американских танков Abrams в Украину.

Об этом он написал себя на странице Телеграмм.

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По его словам, американские боевые танки готовятся "усилить наши бригады".

"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарим союзников за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", — говорится в его сообщении.

Сколько единиц техники прибыло в Украину и на какое направление перебросят – неизвестно.

Кратко добавим, что такни M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. Есть три главные версии танка: M1, M1A1 и M1A2. Они отличаются друг от друга улучшенным вооружением, системой защиты, электроникой. Самая современная серийная версия танка Abrams — M1A2 SEPv3.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников обороны США сообщило, что первую партию танков Abrams доставили в Украину.

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