Зеленский подтвердил стратегический курс Украины на вступление в НАТО: появился соответствующий указ

Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной стратегии.
В среду, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Этот документ предусматривает системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами, которое должна донести смысл и практическую ценность членства Украины в НАТО.
Согласно утвержденной стратегии, украинское общество должно систематически получать информацию о государственной политике в направлении евроатлантической интеграции. В частности, запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов и т.д.
Этим указом глава государства поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной стратегии. Реализовать ее предусмотрено в четыре этапа.
Напомним, в НАТО пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".