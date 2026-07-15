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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Зеленский подтвердил увольнение послов — кого могут заменить

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых ротациях в дипломатическом корпусе.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Зеленский подтвердил увольнение послов — кого могут заменить

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время будет принято решение об увольнении ряда украинских послов за границей.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам президента, вопрос кадровых изменений он обсудит с первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

«Вместе с Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой мы обсудим перечень послов, которые будут заменены», — сказал Зеленский.

Президент не уточнил, каких именно дипломатов будут касаться кадровые решения и когда они вступят в силу.

Что известно о смене посла Украины в США

Заявление Зеленского прозвучало на фоне информации о возможных кадровых изменениях в украинском посольстве в Вашингтоне.

Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что Ольга Стефанишина якобы попросила завершить дипломатическую службу по личным причинам. Также в СМИ появлялись предположения, что новым послом Украины в США может стать Юлия Свириденко.

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Дата публикации
Количество просмотров
285
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