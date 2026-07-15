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Зеленский подтвердил увольнение послов — кого могут заменить
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых ротациях в дипломатическом корпусе.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время будет принято решение об увольнении ряда украинских послов за границей.
Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам президента, вопрос кадровых изменений он обсудит с первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой.
«Вместе с Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой мы обсудим перечень послов, которые будут заменены», — сказал Зеленский.
Президент не уточнил, каких именно дипломатов будут касаться кадровые решения и когда они вступят в силу.
Что известно о смене посла Украины в США
Заявление Зеленского прозвучало на фоне информации о возможных кадровых изменениях в украинском посольстве в Вашингтоне.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что Ольга Стефанишина якобы попросила завершить дипломатическую службу по личным причинам. Также в СМИ появлялись предположения, что новым послом Украины в США может стать Юлия Свириденко.