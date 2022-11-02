Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: о чем шла речь

Зеленский поблагодарил Эрдогана за содействие в продолжении действия "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого поблагодарил его за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Об этом президент Зеленский рассказал в своем Телеграме.

"В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении "зернового соглашения", а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — рассказал глава государства.

Кроме того, лидеры Украины и Турции обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских пленников и политзаключенных.

"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено в среду, 2 ноября, после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России.

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