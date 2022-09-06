Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский поговорил по телефону с Пелоси: о чем шла речь

Дата публикации
Просмотры
902
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский поговорил по телефону с Пелоси: о чем шла речь

Фото: Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Глава государства рассказал, что разговор был "теплым и плодотворным".

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближение нашей общей победы", — написал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили прежде всего ситуацию на фронте и оборонную поддержку Украины.

Читайте также:

Хорошие новости - Зеленский сообщил о трех освобожденных селах и продвижении вперед

Хорошие новости - Зеленский сообщил о трех освобожденных селах и продвижении вперед

Первому пообещала позвонить Зеленскому: знакомство с новым премьером Британии Лиз Трасс

Первому пообещала позвонить Зеленскому: знакомство с новым премьером Британии Лиз Трасс

Похожие темы:

Следующая публикация