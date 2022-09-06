Зеленский поговорил по телефону с Пелоси: о чем шла речь

Глава государства рассказал, что разговор был "теплым и плодотворным".

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближение нашей общей победы", — написал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили прежде всего ситуацию на фронте и оборонную поддержку Украины.

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