Зеленский поговорил по телефону с президентом Евросовета и рассказал о нуждах Украины в вооружении

Владимир Зеленский проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля о нуждах Украины в вооружении.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 10 января, в телефонном разговоре проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля о нуждах Украины в вооружении.
Об этом президент Украины написал в Telegram.
"В ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и неотложных потребностях Украины в вооружении", — говорится в сообщении.
"Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина – ЕС", — добавил он.
Напомним, Зеленский призвал мир предоставить необходимое оружие, чтобы дать отпор России, постоянно атакующей мирные города Украины и гражданское население.
Владимир Зеленский также провел четыре этапа переговоров с партнерами. Зеленский продолжил дипломатический марафон, начавшийся еще в прошлом году с визита в Вашингтон.
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