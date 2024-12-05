Зеленский поговорил с генсеком НАТО: о чем шла речь

Зеленский отметил важность приглашения Украины в НАТО и обеспечения своевременного усиления украинских боевых бригад боеприпасами, вооружением и военной техникой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за проведение заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.

Об этом Зеленский рассказал 5 декабря.

Он отметил важность приглашения Украины в НАТО и обеспечения своевременного усиления украинских боевых бригад боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также необходимость укрепления обороны Украины в зимний период против российского воздушного террора.

"Мы координируем наши позиции для приближения справедливого и стабильного мира, ведь поддержка Украины имеет решающее значение не только для нашей страны, но и для всех партнеров в Европе, поскольку безопасность одного является основой безопасности всех", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты энергообъектов. И это срочная потребность Украины.