Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в понедельник, 31 августа, в обращении.

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«Хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Было подробно и конструктивно», — написал украинский президент.

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По его словам, переговорные команды Украины и США продолжают постоянный диалог.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину — что известно

В настоящее время стороны работают над определением даты визита Уиткоффа и Кушнера в Украину.

«Эта поездка была бы очень полезной для наработки решений по миру», — отметил президент.

В ходе разговора Зеленский также проинформировал американских представителей о ситуации на фронте и российских воздушных атаках.

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Он заявил, что территориальные достижения России остаются незначительными и достигаются ценой больших потерь.

«Проинформировал и о ситуации на поле боя, где достижения России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах. Стив и Джаред знают множество деталей», — сообщил он.

Президент отметил, что украинская и американская команды будут оставаться на связи, чтобы согласовать повестку дня предстоящих переговоров и график дальнейшей коммуникации.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа, Уиткоффа, Кушнера и других американцев, работающих над достижением мира.

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В настоящее время дата возможного визита американских представителей в Украину не определена.

Тем временем США и РФ обсуждают на G20 мирный план Трампа по Украине. Министр финансов США Скотт Бессент встречается с представителем РФ, где презентует мирный план Дональда Трампа.

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