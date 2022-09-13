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Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги о ЗАЭС и ситуации на фронте

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Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги о ЗАЭС и ситуации на фронте

Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.

Зеленский и Драги обсудили ситуацию на фронте, Запорожской атомной электростанции и вопросы оборонного взаимодействия.

Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере.

"Провел очередной разговор с Премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о развитии ситуации на фронте. Отметил важность оборонного взаимодействия с Италией. Должны его усиливать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС. Гарантия ее безопасности – демилитаризация и возвращение под контроль Украины", — отметил Зеленский.

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