Зеленский поговорил с Сунаком после получения дальнобойных ракет Storm Shadow

Зеленский поговорил с Риши Сунаком по телефону и поблагодарил за дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и другую незаменимую военную помощь", — рассказал Зеленский.

Президент добавил, что с британским премьером он обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество стран и будущее Украины в НАТО.

"Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", — сообщил Зеленский.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow в Украине

В четверг, 11 мая, стало известно, что Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков даже заявил, что переданные Украине британские крылатые ракеты Storm Shadow намного лучше ATACMS, о которых Киев просил у партнеров.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что эти дальнобойные ракеты очень важный инструмент для перехода к финализации войны исключительно на условиях Украины.

В Кремле по-своему отреагировали на решение Британии и заявили, что "очень негативно относятся" к этому. Мол, необходимо дать "адекватный ответ" на это.

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