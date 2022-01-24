Зеленский похвалился результатами COVID-вакцинации в Украине и призвал "увеличивать темпы"

Сейчас в медучреждениях больными COVID-19 занято 28% койкомест.

В Украине растет количество новых случаев коронавирусом, но благодаря вакцинации против COVID-19 уровень госпитализации почти вдвое меньше по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года. Также благодаря иммунизации фиксируется меньше смертей в результате последствий болезни.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас количество новых случаев заболевания действительно растет. Но уровень госпитализации почти вдвое меньше по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года. Одна из главных причин — это вакцинация. Люди, прививающиеся, переносят болезнь значительно меньше. Уровень смертности значительно меньше", — сказал Зеленский.

По словам президента, в настоящее время в медучреждениях занято только 28% койкомест, то есть более двух третей коек свободны. Глава государства отметил, чтобы показатель был на том же уровне, населению необходимо вакцинироваться.

"Для этого нужно продолжать увеличение темпов вакцинации в Украине. Мы работаем над ее стимулированием", – добавил президент.

Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине сейчас есть 11,5 млн доз вакцины против коронавируса, а еще более 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в пределах COVAX.

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