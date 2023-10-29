Зеленский поименно поблагодарил украинских спасателей

В воскресенье, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям в разных регионах Украины, которые в любое время суток ликвидируют последствия вражеских ударов, разбирают завалы, разминируют территорию и тушат пожары.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении, упомянув отдельных бойцов ГСЧС поименно.

Херсонская область

В частности, украинский президент поблагодарил тех, кто работает в городе Берислав и в других городах и селах Херсонщины, по которым постоянно бьют оккупанты.

“Бомбы, артиллерия… Но наши люди там никогда не остаются без помощи. Капитан Николай Ильчишин, начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Херсонской области. Александр Чайка, главный мастер-сержант, командир отделения этой 6-й пожарно-спасательной части. Евгений Шатайло, водитель, сержант службы гражданской защиты. Спасибо за вашу смелость, за вашу преданность Украине!” – сказал президент.

Запорожская область

Владимир Зеленский выразил благодарность ГСЧС региона, особо отметив сержанта Андрея Николаенко, мастер-сержанта Алексея Свертнева, майора Виталия Шеремета и подполковника Назара Кутового.

“Наши пожарные. Благодарю вас, ребята, и всех ваших коллег!” – сказал он.

Хмельницкая область

По словам президента, по этому региону российские войска целят ракетами и "шахедами".

“Я хочу отметить работу 18-й и 21-й государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС Украины в Хмельницкой области. А особенно – Сергей Лихолат, пожарный-спасатель, сержант. Также Олег Михайлюк, мастер-сержант, тоже пожарный спасатель. Виталий Захарчук, капитан, начальник караула. Сергей Бондарук, главный мастер-сержант, командир отделения. Благодарю вас!” – сказал он.

Харьковская область

Отдельную благодарность президент Украины выразил 44-й и 54-й государственным пожарно-спасательным частям, чьи работники среди первых прибыли в село Гроза после ужасного удара российских оккупантов 5 октября.

“Тогда во время спасательной операции больше всего отличились сержант Сергей Горбенко, мастер-сержанты Алексей Кузуб и Дмитрий Лагутин, сержант Александр Синченко. Я благодарю, ребята, за вашу преданность делу!” – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, весной 2023 года в Херсонской области погибли шесть спасателей. Россияне специально сбросили взрывчатку с дрона, когда специалисты занимались разминированием.

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