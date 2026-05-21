Зеленский показал, как ВСУ ударили по "жирной" цели в РФ в 800 км от границы (видео)
Президент поблагодарил Силы беспилотных систем и специальных операций за меткость.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
Об этом он написал в Телеграм.
«Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и продолжаем это направление. На этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы — более 800 километров. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость. Слава Украине!» — отметил президент.
Война в Украине переходит на территорию РФ — последние новости
В Самарской области России после атаки беспилотников загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о двух погибших, а также пострадавших в результате атаки на Сызрань.
По сообщению Astra, местные жители писали о пожаре в Сызрани после атаки. Впоследствии издание со ссылкой на OSINT-анализ заявило, что за кадрами очевидцев установлено возгорание именно на территории Сызранского НПЗ. Над промзоной поднимался черный дым.
Кроме этого, Силы обороны Украины 19 мая и в ночь на 20 мая нанесли удары по ряду важных объектов РФ, в частности по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» и нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3».