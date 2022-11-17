Зеленский показал момент мощного ракетного удара по Днепру (видео)

В Днепре пострадали 14 человек, среди них один ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский показал момент мощного российского ракетного удара по Днепру утром 17 ноября.

Видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам лишь больше боли и страданий", — написал Зеленский.

В результате ракетного удара РФ по Днепру 17 ноября, за последними данными, были ранены 14 человек. Среди них 15-летний ребенок. По словам мэра города Бориса Филатова, количество пострадавших может возрасти.

Известно, что российские ракеты попали по двум районам города, пострадало промышленное предприятие "Южмаш". Рядом с ним повреждены жилые дома.

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