Зеленский показал мощную работу наших военных, дронов и HIMARS – видео

Активность дронов по всей линии фронта не утихает ни на мгновение.
В последнее время особенно эффективно применение БпЛА в тандеме с HIMARS – железные помощники собирают разведданные, чтобы ракеты уничтожали технику и позиции врага. Штурмовые действия пехоты также успешны благодаря прикрытию из воздуха.
Мощные кадры работы наших бойцов от United24 показал главнокомандующий Владимир Зеленский.
"Каждый день наши воины уничтожают оккупантов. Ежедневно дроны помогают защищать Украину. Ежедневно – результат для нашего государства", – написал украинский лидер.
Зеленский поблагодарил каждого воина за титанические усилия, которые они прилагают.
Напомним, в Сети показали "мясные штурмы" кафиров в Херсонской области.
Читайте также: