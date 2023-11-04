Зеленский показал мощную работу наших военных, дронов и HIMARS – видео

Активность дронов по всей линии фронта не утихает ни на мгновение.

В последнее время особенно эффективно применение БпЛА в тандеме с HIMARS – железные помощники собирают разведданные, чтобы ракеты уничтожали технику и позиции врага. Штурмовые действия пехоты также успешны благодаря прикрытию из воздуха.

Мощные кадры работы наших бойцов от United24 показал главнокомандующий Владимир Зеленский.

Зеленский показал работу наших бойцов по оккупантах дронами и HIMARS

"Каждый день наши воины уничтожают оккупантов. Ежедневно дроны помогают защищать Украину. Ежедневно – результат для нашего государства", – написал украинский лидер.

Зеленский поблагодарил каждого воина за титанические усилия, которые они прилагают.

Напомним, в Сети показали "мясные штурмы" кафиров в Херсонской области.

Читайте также: