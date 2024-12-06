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Зеленский показал новую украинскую ракету–дрон "Пекло": видео

Зеленский показал новую украинскую ракету–дрон "Пекло": видео

Ракета-дрон "Ад" / Фото: скриншот с видео

Дрон-ракета "Пекло" имеет дальность — 700 км, скорость — 700 км/ч, это принципиально новое вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским военным передали первую партию новой ракеты–дрона украинского производства под названием "Пекло".

Видео с ракетой Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

Зеленский уже передал Силам обороны первую партию ракетдронов.

"Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение", — написал президент и поблагодарил привлеченных к оборонному производству. 

Дронракета "Пекло" имеет дальность700 км, скорость700 км/ч. Это принципиально новое вооружение, пять боевых программ, среди них успешные.

Напомним, 3 декабря Президент Зеленский провел заседание Ставки и сделал важное заявление относительно ракетной программы.

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