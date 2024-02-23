Зеленский показал обучение украинских пилотов на F-16 (видео)

Владимир Зеленский показал обучение украинских пилотов на F-16. Они проходят на территории Дании, съемка датируется февралем 2024 года.

Кадры обнародованы на странице президента в X (Twitter).

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F- 16, которая приближает этот день, — написал Зеленский.

Все украинские являются мешкают за день при первом украинском F-16s попасть на наши голубые и стремящиеся к обороне наших муниципалитетов и общественных организаций, как хорошо по возможности Ukraine's Defense Forces. Когда наши pilots и личность продолжают свои тренировки, я имею в виду F-16… pic.twitter.com/NgaAtC5x8K — Volodymyr Zelenskyy/Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 23 февраля 2024

Один из военных признал, что сначала система казалась непонятной и нереальной для интегрирования в Украину. Сейчас очевидно: она упрощает работу, экономит время и поможет ВСУ продвигаться вперед.

"Если хотим развиваться как страна, как структура в Воздушных силах, мы должны черпать ей опыт в них странах, которые давно уже перешагнули ее этап", — говорит Игорь.

Ранее Дания сообщила, когда передаст истребители.

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