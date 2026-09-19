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Зеленский показал первые кадры нового перехватчика против реактивных "Шахедов" - видео
Перехватчики реактивных «Шахедов» успешно прошли боевые испытания.
СБУ создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик реактивных «Шахедов».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы СБУ Александра Поклада.
«Доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным „Шахедам“, — отметил он.
Зеленский подтвердил, что новый дрон успешно применен.
Ранее сообщалось, что Россия наращивает использование реактивных беспилотников «Герань-3», чья высокая скорость создает новые вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.
Согласно анализу BBC, основанному на данных Воздушных сил ВСУ, в течение всего августа РФ ежедневно запускала по территории Украины новые скоростные дроны с реактивными двигателями. Это существенно усложнило работу украинской системы противовоздушной обороны.
По данным украинских военных, количество атак с применением реактивных дронов возросло с 350 в июне до 1 600 в июле и достигло 2 800 в августе.