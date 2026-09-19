ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

Зеленский показал первые кадры нового перехватчика против реактивных "Шахедов" - видео

Перехватчики реактивных «Шахедов» успешно прошли боевые испытания.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Украина испытала новый перехватчик российских реактивных дронов

Украина испытала новый перехватчик российских реактивных дронов / © Минобороны Украины

СБУ создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик реактивных «Шахедов».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы СБУ Александра Поклада.

«Доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным „Шахедам“, — отметил он.

Зеленский подтвердил, что новый дрон успешно применен.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает использование реактивных беспилотников «Герань-3», чья высокая скорость создает новые вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.

Согласно анализу BBC, основанному на данных Воздушных сил ВСУ, в течение всего августа РФ ежедневно запускала по территории Украины новые скоростные дроны с реактивными двигателями. Это существенно усложнило работу украинской системы противовоздушной обороны.

По данным украинских военных, количество атак с применением реактивных дронов возросло с 350 в июне до 1 600 в июле и достигло 2 800 в августе.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie