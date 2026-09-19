Зеленский показал первые кадры нового перехватчика против реактивных "Шахедов" - видео

Украина испытала новый перехватчик российских реактивных дронов / © Минобороны Украины

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СБУ создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик реактивных «Шахедов».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы СБУ Александра Поклада.

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«Доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным „Шахедам“, — отметил он.

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Зеленский подтвердил, что новый дрон успешно применен.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает использование реактивных беспилотников «Герань-3», чья высокая скорость создает новые вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.

Согласно анализу BBC, основанному на данных Воздушных сил ВСУ, в течение всего августа РФ ежедневно запускала по территории Украины новые скоростные дроны с реактивными двигателями. Это существенно усложнило работу украинской системы противовоздушной обороны.

По данным украинских военных, количество атак с применением реактивных дронов возросло с 350 в июне до 1 600 в июле и достигло 2 800 в августе.

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Дата публикации 14:29, 19.09.26 Количество просмотров 19 Зеленский показал работу новых дронов-перехватчиков - видео

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