Зеленский показал последствия мощной непогоды в Украине (фото)

По состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение. Все службы работают круглосуточно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на официальной странице в телеграмм-канале.

Глава государства поблагодарил всех спасателей, работников коммунальных служб, Национальной полиции, областных и местных властей, энергетиков, которые помогают людям.

"Пожалуйста, при необходимости сразу обращайтесь за помощью в ГСЧС Украины, Национальную полицию и коммунальные службы. Пожалуйста, заботьтесь о тех, кому сейчас особенно сложно", — написал он.

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Последствия непогоды в Украине по состоянию на 27 ноября

Непогода в Украине: что известно

По состоянию на утро 27 ноября непогода бурлит в большинстве областей Украины. Из-за сложных погодных условий возникли проблемы с элетроводоснабжением, люди оказались в снежных заносах, а некоторые участки трассы до сих пор заблокированы.

В Киеве 27 ноября сильный ветер повредил главное знамя Украины.

В Одесской области в результате непогоды пассажирам автобуса пришлось ночевать в снежном заносе после того, как транспорт снесло на обочину.

Из-за шторма в Севастополе три человека пострадали.

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