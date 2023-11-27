Зеленский показал последствия мощной непогоды в Украине (фото)

Непогода бурлит в большинстве областей Украины.
По состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение. Все службы работают круглосуточно.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на официальной странице в телеграмм-канале.
Глава государства поблагодарил всех спасателей, работников коммунальных служб, Национальной полиции, областных и местных властей, энергетиков, которые помогают людям.
"Пожалуйста, при необходимости сразу обращайтесь за помощью в ГСЧС Украины, Национальную полицию и коммунальные службы. Пожалуйста, заботьтесь о тех, кому сейчас особенно сложно", — написал он.
Непогода в Украине: что известно
По состоянию на утро 27 ноября непогода бурлит в большинстве областей Украины. Из-за сложных погодных условий возникли проблемы с элетроводоснабжением, люди оказались в снежных заносах, а некоторые участки трассы до сих пор заблокированы.
В Киеве 27 ноября сильный ветер повредил главное знамя Украины.
В Одесской области в результате непогоды пассажирам автобуса пришлось ночевать в снежном заносе после того, как транспорт снесло на обочину.
Из-за шторма в Севастополе три человека пострадали.