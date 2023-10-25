Зеленский показал удары украинских военных по целям РФ – мощное видео

Наши ВСУ продолжают бить врага, который пришел на украинскую землю.

На Таврическом направлении оккупантам было очень "горячо". Владимир Зеленский показал точные удары по военным целям России.

Кадры украинский лидер обнародовал в своем телеграмм-канале.

Зеленский показал удары украинских военных по целям РФ

"Таврическое направление. Наши удары дронами по военным целям. Спасибо, воины, за точность! Так держать!", – написал Зеленский.

Ранее украинские военные феерически уничтожили российскую технику с десантом, пытавшимся подъехать к позициям Сил обороны на Авдеевском направлении.

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