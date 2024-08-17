Зеленский показал украинские разработки, очищающие Черное море от окупантов

Украинские военные разработки укрепляют нашу страну и снижают российский потенциал на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме, обнародовав видео.

"Сила, которую добавляем Украине каждый день. В количестве, качестве, дальности. Способности нашего оборонно-промышленного комплекса уже другие и значительно большие. Наши ракеты "Нептун", пустившие на дно "Москву", САУ "Богдана", ракетные комплексы Стугна, украинские дроны, удары по российским НПЗ, аэродромам "Саваслейка", "Энгельс", "Оленья", десятки других. "Си бейби" и "Магура" очищают Черное море, ограничивают силу террориста.

Зеленский показал, как украинское оружие работает против врага

Президент отметил, что украинцы доказали способность самостоятельно разрабатывать, производить и развивать оружие, а также есть что предложить другим странам. Он подчеркнул, что Украина является надежным партнером по инвестициям и сотрудничеству, и уже создает совместные оборонные предприятия с западными производителями.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевский рассказывал, что, кроме БПЛА, Украина активно использует ракетное вооружение, о чем намекал президент и Силы обороны. В частности, известная ракета "Нептун" является частью этой программы, но есть и другие разработки, которые держатся в тайне для повышения сдерживания агрессора.

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