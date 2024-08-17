Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский показал украинские разработки, очищающие Черное море от окупантов

Зеленский показал украинские разработки, очищающие Черное море от окупантов

Зеленский/Zelenskiy/Official

Украинское оружие помогает преодолевать врага.

Украинские военные разработки укрепляют нашу страну и снижают российский потенциал на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме, обнародовав видео.

"Сила, которую добавляем Украине каждый день. В количестве, качестве, дальности. Способности нашего оборонно-промышленного комплекса уже другие и значительно большие. Наши ракеты "Нептун", пустившие на дно "Москву", САУ "Богдана", ракетные комплексы Стугна, украинские дроны, удары по российским НПЗ, аэродромам "Саваслейка", "Энгельс", "Оленья", десятки других. "Си бейби" и "Магура" очищают Черное море, ограничивают силу террориста.

Зеленский показал, как украинское оружие работает против врага

Зеленский показал, как украинское оружие работает против врага

Президент отметил, что украинцы доказали способность самостоятельно разрабатывать, производить и развивать оружие, а также есть что предложить другим странам. Он подчеркнул, что Украина является надежным партнером по инвестициям и сотрудничеству, и уже создает совместные оборонные предприятия с западными производителями.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевский рассказывал, что, кроме БПЛА, Украина активно использует ракетное вооружение, о чем намекал президент и Силы обороны. В частности, известная ракета "Нептун" является частью этой программы, но есть и другие разработки, которые держатся в тайне для повышения сдерживания агрессора. 

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация