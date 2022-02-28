Зеленский: "Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей"

Зеленский: "Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей"

Президент заявил, что из-за развязаной войны против Украины Россия потеряла право быть членом Совбеза ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права быть членом Совбеза ООН. Страну-агрессорку также нужно лишить возможности свободно входить в морские порты и получать сверхприбыли от торговли энергоресурсами.

Такое заявление он сделал во время обращения в понедельник, 28 февраля.

"Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН", — подчеркнул украинский президент.

По его словам, в результате войны, которую развязала страна-агрессорка на территории Украины, Российская Федерация должна быть лишена тех сверхприбылей, которые она получает от торговли энергоресурсами. Россию также следует лишить возможности свободно заходить в международные порты.

"Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей", — заявил Владимир Зеленский.

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