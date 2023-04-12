Зеленский получил два ордена от Чеченской Республики Ичкерия

Украинский лидер получил от Чеченской Республики Ичкерия награды за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии по всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что лидер Украины отмечен "за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – говорится в постановлении, подписанном главой правительства Чеченской Республики Ичкермедом в изгнании Закаевым.

Награды главе государства лично передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Фото: Офис президента Украины

Следует отметить, что орден Джохара Дудаева присуждается кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Напомним, в 1995 году тогдашний лидер чеченского освободительного движения Джохар Дудаев предусмотрел вторжение России в Украину. По его словам, Россия "не оставит украинский народ в покое", но "Россия исчезнет, когда взойдет украинское солнце!". Также он говорил и о возможной "бойне за Крым". Во время интервью Дудаев сказал: "В Крыму еще будет бойня. Украина еще сойдется в герце с Россией. Пока "русизм" существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Сейчас вот "славянское" под этой маркой хотят подмять под себя снова Украину, Беларусь... Укрепиться".

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