Зеленский получил два ордена от Чеченской Республики Ичкерия

Украинский лидер получил от Чеченской Республики Ичкерия награды за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии по всему миру.
Президент Украины Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что лидер Украины отмечен "за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".
"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – говорится в постановлении, подписанном главой правительства Чеченской Республики Ичкермедом в изгнании Закаевым.
Награды главе государства лично передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Следует отметить, что орден Джохара Дудаева присуждается кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.
Напомним, в 1995 году тогдашний лидер чеченского освободительного движения Джохар Дудаев предусмотрел вторжение России в Украину. По его словам, Россия "не оставит украинский народ в покое", но "Россия исчезнет, когда взойдет украинское солнце!". Также он говорил и о возможной "бойне за Крым". Во время интервью Дудаев сказал: "В Крыму еще будет бойня. Украина еще сойдется в герце с Россией. Пока "русизм" существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Сейчас вот "славянское" под этой маркой хотят подмять под себя снова Украину, Беларусь... Укрепиться".
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