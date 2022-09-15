Зеленский пообещал дипломатические новости после визита в Киев президентки Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приезде в Киев президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и отметил, что накануне в Брюсселе был почти украинский день.

Об этом он говорил в традиционном обращении, которое появилось в ночь на 15 сентября.

“Готовимся к завтрашнему активному дню... Будут дипломатические новости из Киева”, – сообщил Зеленский, анонсируя визит Урсулы фон дер Ляен.

По его словам, накануне впервые в истории Евросоюза на специальном заседании Европарламента во время ежегодного обращения о состоянии объединенной Европы фактически было представлено и государство из-за пределов ЕС – Украина.

“Пока – из-за пределов ЕС. Работаем ради полноправного членства – политически, юридически, символически”, — подчеркнул украинский лидер.

В этом контексте он отметил, что первая леди Украины Елена Зеленская присутствовала во время ежегодного отчета президентки Еврокомиссии.

“Имеем важный результат этого визита – сто миллионов евро для восстановления 74 школ в Украине в пределах Fast Recovery Plan. Сделаем все, чтобы удалась и масштабная социальная инициатива – отмена платы за роуминг для наших людей в ЕС и европейцев в Украине. Это будет весомый сигнал о нашем сближении. И я благодарю госпожу Урсулу фон дер Ляен, благодарю всех наших друзей в Евросоюзе за неизменную поддержку”, — резюмировал президент.

Напомним, глава Еврокомиссии во время визита в Киев также обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским подключение Украины к электрической сети ЕС.

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