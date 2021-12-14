Зеленский пообещал обеспечить жильем "чернобыльцев"-ликвидаторов

Также он анонсировал увеличение президентской стипендии для ликвидаторов пожара на Чернобыльской АЭС.

Президент Владимир Зеленский пообещал восстановить государственную программу обеспечения жильем "чернобыльцев".

Об этом глава государства сказал на совещании по социальной защите ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба ОП.

"В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", — сказал он.

Офис Президента Украины

Зеленский сообщил, что подписал указ "О дополнительных мерах по чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭ". Этот документ, в частности, вводит награду президента Украины "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы". Ею будут награждать граждан, участвовавших в ликвидации последствий аварии.

Также указ предусматривает увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих, которые 26 апреля 1986 года участвовали в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, ее охране и подверглись значительному радиоактивному облучению. Размер стипендии вырастет с 5800 грн до 9670 грн. Повышение получат более 50 стипендиатов.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что сегодня в Украине насчитывается 1,7 млн человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тыс. — непосредственно ликвидаторы.

По его словам, в госбюджете на 2022 год для "чернобыльцев" предусмотрено 2,8 млрд грн.

Напомним, что Украина 14 декабря чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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