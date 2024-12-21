Зеленский пообещал ответ на российский террор: куда будут бить Силы обороны

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по российским военным базам и военной инфраструктуре, которая используется в терроре против украинцев.

Об этом заявил в своем традиционном вечернем обращении в субботу, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что сегодня завершился разбор обломков и завалов в Киеве после вчерашней ракетной атаки и продолжаются работы в Херсоне – после попадания российских бомб в онкодиспансер.

Зеленский заметил, что во время российского удара по медицинскому учреждению в Херсоне обошлось без жертв только потому, что пациенты и медицинский персонал находились в укрытии.

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"Этот диспансер работал и во время войны в ограниченном режиме – только то, что нельзя было перенести из Херсона в другие больницы региона. В частности, линейный ускоритель был только там, в Херсоне, радиотерапевтическое лечение можно получать в городе только там. Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценно для херсонцев. И этот целенаправленный удар не что иное, как издевательство над людьми”, — сказал президент.

Зеленский также напомнил о российских ударах по Харькову, Никополю и Донбасу.

“Просто террор, который Россия делает сознательно и за который этих извергов из российской авиации еще и награждают. Но они точно будут отвечать – придет такое время. И мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам – дронам и ракетам, и все больше украинским, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей”, — пообещал украинский лидер.

Президент Зеленский подчеркнул, что защита, к которой прибегают украинцы, абсолютно справедлива, и поблагодарила международных партнеров, которые поддерживают Украину в этом.

"Благодарю всех, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за эту войну", — сказал он.

Напомним, в ночь на 21 декабря оккупанты нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне. Медицинское заведение атаковали из авиации, выпустив два КАБа.

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