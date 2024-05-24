Зеленский пообещал ответ за удар по Харькову: главное из обращения президента

Кроме того, президент заверил, что нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья в Харьковской области, куда зашли российские оккупанты.

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении подвел итоги суток, 24 мая.

Удары по Харькову

"Сегодня – долгий день. Утром – Харьков. Был на месте попадания российских ракет по одному из крупнейших украинских издательских комплексов. Это просто ужасно – люди погибли. Мои соболезнования родным и близким. Много было раненых. А еще – сожжены ударом книги, уничтожено оборудование ", – говорит глава государства.

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По словам Зеленского, только из-за уничтожения одной типографии "Фактор-печать" потеряно около трети ежегодной печати книг в стране. Президент подчеркнул: российский террор постоянно доказывает, что цель окупантов – полное разрушение Украины и всей жизни здесь.

"Сделаем все, чтобы защитить наше государство и чтобы российское зло отвечало за совершенное. Сегодня Министерство экономики Украины, региональные власти Харьковщины получили все необходимые поручения, чтобы помочь возобновить работу полиграфии в Харькове. Надо будет и в целом поддержать отрасль – на государственном уровне. И, пожалуйста, обязательно – если имеете такую возможность – сами тоже поддерживайте наших украинских издателей, украинских авторов. Это важно. Безусловно, будет террористам и наш ответ на этот удар", – сказал он.

Наступление РФ в Харьковской области

Также Зеленский провел в Харькове совещание по безопасности. Там он заслушал доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей.

Президент заверил, что нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.

"Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи – с учетом информации от разведок", – добавил он.

Путин хочет сорвать Саммит мира

Зеленский считает, что Путин хочет сорвать саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Он еще и боится того, что может дать Саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности. России нечего противопоставить мировому большинству: при всей путинской лжи, он зависит от окружения – в широком смысле этого слова. От международного окружения – тоже. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это действительно понимает. Саммит мира – это такой формат, который не позволит Путину больше лгать. А без лжи он совершенно никто. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе", – подытожил глава государства..

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Зеленский: УДАР по издательству в Харькове Путин не просто хочет сорвать саммит мира