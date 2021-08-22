Для помощи ветеранам создали Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Президент Владимир Зеленский пообещал помиловать десятки осужденных ветеранов АТО-ООС.

Об этом глава государства сказал во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума сегодня, 22 августа.

Также читайте Меркель получила от Зеленского орден Свободы: за что вручают и у кого он уже есть

По его словам, для помощи ветеранам создали Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Президент отметил, что тысячи украинцев, которые встали на защиту Родины, теперь сами нуждаются в юридической защите.

"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы", — сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский утвердил состав совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая сегодня прибыла в Киев с официальным визитом, подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

Новости мира: Вселенский Патриарх Варфоломей в Киеве возложил цветы к стене памяти погибших воинов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку