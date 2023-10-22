Зеленский пообещал России ответ за ракетный удар по "Новой почте" под Харьковом

В результате террористического удара российских оккупантов на Харьковщине пострадали 17 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении спасательной операции после российского удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Об этом он говорил в своем обращении в воскресенье, 22 октября.

“Необходимая помощь предоставлена всем пострадавшим. В общей сложности их 17. Шесть человек убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким погибших! Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар тоже”, – заверил украинский лидер.

По словам Зеленского, такими ударами российские оккупанты не заставят украинцев отказаться от борьбы за свою землю.

"Ничем террористы не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство, свою независимость. Готовность людей работать ради своего государства, своей Украины. Готовность драться, чтобы никогда в Москве не было никакого реального основания надеяться, что Украина когда-нибудь сломается. Не сломается. Выстоит. Выдержит. И несмотря на все выгонит российское зло со своей земли”, — убежден президент.

Владимир Зеленский заявил, что главной задачей сейчас остается помощь находящимся на боевых постах на фронте.

“Каждый день нужен результат для Украины – выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед каждый день, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на окупантов. Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает”, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее спасатели показали последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты", в результате которого погибли 6 человек.

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