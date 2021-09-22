Зеленский пообещал украинцам в США реализовать идею двойного гражданства

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства", — заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в США пообещал американцам украинского происхождения реализовать идею двойного гражданства.

Соответствующее заявление украинский лидер озвучил во время встречи с представителями украинских организаций и церквей США в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", — сказал Зеленский, отметив, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".

Глава государства пояснил, что соответствующую опцию не смогут получить все граждане, поскольку "некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья".

Зеленский отметил необходимость "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству". А восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами, в частности строительством дорог.

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"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке, — высказался президент, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории. — Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны".

Украинский лидер также подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира, которое будет проходить путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми", и требует давления международного сообщества.

Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать все возможное для "восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями".

Между тем президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины, в частности способствовать реализации стратегического курса на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Красной нитью" участия президента в мероприятии и во время переговоров на всех уровнях будет тема незаконно оккупированного украинского Крыма. Зеленский намерен консолидировать международную поддержку для противодействия российской агрессии.

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