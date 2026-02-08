Зеленский пообещал вернуть людей в украинские села — что будет делать

Зеленский назвал три условия для возрождения украинского села / © Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть людей в украинские села и обеспечить достойные условия проживания.

Об этом глава государств написал в соцсетях.

Зеленский отметил, что индустриализация не только в Украине, но и во всем мире.

«Это отдельные нужные программы, дотации для того, чтобы там были производства. Я не уверен, что лучший вариант — государственные предприятия по всем селам. Потому что государственными предприятиями нужно кому-то руководить, а государство как менеджер — не самое лучшее. Государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор», — сказал он.

По мнению Зеленского, государство должно давать лучшие условия бизнесу, чтобы был частный сектор в селах.

Что может вернуть людей в села?

«Я видел страны, открывающие специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда в государстве есть деньги и предприятия разрастаются. И люди выезжают за черту городов для того, чтобы построить там предприятия», — отметил президент.

По словам Зеленского, уже существуют кредитные программы, где условия для сельской местности выгоднее, чем для городов, однако их планируют расширять.

Однако главной проблемой остается дефицит кадров.

«Чтобы в селе была жизнь, нужно, чтобы была инфраструктура. Это верно. Еще до начала войны очень амбициозны были планы. Мы многое построили дорог. Честно, много. Но недостаточно. Потому что строились центральные дороги. Поэтому нужно выстроить инфраструктуру. Это должно сделать государство. И нужны специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе», — рассуждает президент.

Зеленский пообещал, что возрождение сел — это вопрос времени.

«Раньше страну называли аграрной, потому понятно, что в селе есть что делать. Сельское хозяйство высокого уровня. Даже с временной оккупацией определенных территорий нашего государства урожай больше во время войны, чем до. Люди стараются делать все. Даже земли меньше, а урожая больше. И даже с тем, что блокировали нам железную дорогу, морские пути и т.д. А все равно объем продаж в Украине был больше. Поэтому село будет актуально. Надо немного времени», — подытожил он.

