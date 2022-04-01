Зеленский пообщался с Макроном: обсудили гуманитарные коридоры для вывоза людей из Мариуполя

Зеленский пообщался с Макроном: обсудили гуманитарные коридоры для вывоза людей из Мариуполя

Президенты обсудили ход и перспективы, важность гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Об этом украинский президент сообщил в твиттере.

"Продолжил переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива относительно гуманитарных коридоров из Мариуполя должна быть реализована!", — рассказал Зеленский.

Продолжил переговоры с Президентом @EmmanuelMacron. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 1, 2022

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за газ и заявил главе Кремля, что платить за соответствующие контракты в рублях невозможно.