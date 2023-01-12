Зеленский пообщался с президентом Кипра: стало известно, о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Кипра Никосом Анастасиадесом.

Об этом сегодня, 12 января, сообщает на страницы Зеленского в Telegram.

"С президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудил текущие вызовы безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора", — написал украинский президент.

Напомним, США вместе со странами союзниками готовят против России новые санкции из-за ее агрессии против Украины, которые будут направлены на ограничения экспорта нефтепродуктов.

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