Зеленский пообщался с Шольцем: стало известно, о чем говорили

Сегодня, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский по телефону пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Telegram.

Президент отметил, что в разговоре с Шольцом поблагодарил за оборонный пакет от Германии, в частности, за несколько десятков БМП Marder и батарею Patriot.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по усилению украинской армии.

Напомним, ранее президент Украины провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Зеленский рассказал, что власти рассчитывают, что за руководством Швеции в Совете ЕС смогут начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Также украинский лидер пригласил премьера Швеции в Киев, чтобы продолжить диалог по всем направлениям во время личной встречи.

Кроме того, сегодня Зеленский поздравил премьер-министра Японии Фумио Кишиду с началом председательства Японии в G7 и поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы для украинцев, а также пригласил главу японского правительства принять участие в реализации формулы мира.

Германия передаст Украине свои Marder и Patriot

Напомним, накануне, 5 января, в телефонном разговоре с президентом США немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot. Кроме того, США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder.

В этот же день президент Украины обсудил со Шольцом сроки получения Marder и Patriot из Германии.

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