Зеленский поприветствовал Байдена с визитом в Киев и показал общую фотографию

О визите Бадена предварительно не сообщалось.

Президент США Джо Байден 20 февраля приехал в Киев. Его поприветствовал украинский лидер Владимир Зеленский, который подчеркнул, что визит Байдена является важнейшим проявлением поддержки для всех украинцев.

Об этом Зеленский написал в Телеграмме.

"Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", — пишет Зеленский.

Следует отметить, что это первый визит президента США в Киев за последние 15 лет. О визите Джо Байдена предварительно не сообщалось.

Примечательно, что для своего визита Байден выбрал галстук в сине-желтом цвете.

Ранее в МИД анонсировали визит кого-либо из "главных" западных партнеров Украины.

Напомним, по информации источников ТСН.ua, визит Байдена в Киев, вероятно, очень краткосрочный. Программа визита очень тайна.

На фоне визита Байдена в Киеве утром 20 февраля была перекрыта центральная часть Киева. В Сети публикуют кадры с движением неизвестного кортежа.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что в Киев прибыла израильская парламентская делегация.