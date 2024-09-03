Зеленский попросил Трюдо способствовать отмене запрета на удары по РФ: подробности телефонного разговора

Лидеры двух государств обсудили несколько направлений сотрудничества, в частности, работу коалиции дронов и подготовку конференции по освобождению пленных и депортированных лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "усилить адвокацию среди партнеров" по предоставлению Украине разрешения и соответствующего вооружения для ударов по военным объектам на территории России.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Президент также сообщил подробности телефонного разговора по другим направлениям сотрудничества Украины и Канады.

"Провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. подписанной 24 февраля текущего года", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что в конце разговора обсудили подготовку тематической конференции по пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", проведение которой запланировано в Канаде.

Напомним, Канада заявила, что нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое она передает Украине. Поэтому Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России.

Читайте также ведущие новости дня: