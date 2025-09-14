- Дата публикации
Зеленский порадовал новостями с фронта: что известно об успехах ВСУ
У кафиров значительные потери на Харьковщине и Донетчине.
Украинский Вооруженные силы имеют хорошие результаты в Сумской области. Военные двигаются в сторону русской границы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.
"Есть хорошие результаты в приграничные Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины", - заявил Зеленский и поблагодарил воинов 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады.
По словам главы государства, оккупационные войска несут значительные потери в Купянске в Харьковской области, а также в Донецкой области.
"Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы отражаются ребятами", - сказал Зеленский.
Также президент особую благодарность выразил воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.
Напомним, вчера Генштаб сообщил, что ситуация в Купянске в Харьковской области и его окрестностях остается под контролем Вооруженных сил Украины. В свою очередь, оккупанты предпринимают попытки накапливаться на северных окрестностях города. Выход из трубопровода, который использовал враг для перемещения личного состава в город, также контролирует украинская армия.