Зеленский порадовал новостями с фронта: что известно об успехах ВСУ

Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

Реклама

Украинский Вооруженные силы имеют хорошие результаты в Сумской области. Военные двигаются в сторону русской границы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

"Есть хорошие результаты в приграничные Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины", - заявил Зеленский и поблагодарил воинов 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады.

Реклама

По словам главы государства, оккупационные войска несут значительные потери в Купянске в Харьковской области, а также в Донецкой области.

"Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы отражаются ребятами", - сказал Зеленский.

Также президент особую благодарность выразил воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.

Напомним, вчера Генштаб сообщил, что ситуация в Купянске в Харьковской области и его окрестностях остается под контролем Вооруженных сил Украины. В свою очередь, оккупанты предпринимают попытки накапливаться на северных окрестностях города. Выход из трубопровода, который использовал враг для перемещения личного состава в город, также контролирует украинская армия.