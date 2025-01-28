Зеленский поручил чиновникам предоставить отчет о программах, финансирование которых приостановили США

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие программы сейчас в дефиците.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам предоставить отчет о программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены.

Об этом 28 января президент сообщил во время вечернего обращения.

Зеленский напомнил, что речь идет о гуманитарных программах.

"Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците. Почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации. Многие проекты", – сказал он.

По словам Зеленского, будут определены критические проекты, нуждающиеся в решениях уже сейчас.

"Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", – добавил он.

Зеленский отметил, что чиновники представят ему все: как то, что приоритетно, так и то, что касается украинских детей прежде всего, украинских ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры.

"Приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – сказал президент.

Напомним, финансирование от USAID прокомментировала и заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. Она рассказала, как будут действовать в ближайшее время.

Читайте также: